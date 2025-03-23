حملة تموينية بمدينة كفر سعد بدمياط لضبط الأسواق

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط

شنت مديرية التموين بدمياط حملات تموينية على مركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط للتفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية ومختلف المنشآت التجارية، وذلك لضبط الأسعار وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المقررة، مع التأكد من توافر السلع وسلامتها للاستهلاك الآدمي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة المتابعة المستمرة وتشديد الرقابة على الأسواق.

حملة تموينية موسعة بمدينة كفر سعد لضبط الأسواق والتأكد من السلامة الغذائية

تنسيق مشترك بين الجهات المعنية

شملت الحملة الرقابية الأسواق والمحال العامة بمدينة كفر سعد، وجاءت بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومديرية التموين، والصحة، والطب البيطري، إضافة إلى متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة لضمان تنفيذ الإجراءات بفعالية.

رصد مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية

أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالأسعار والسلامة الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

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