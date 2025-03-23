الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط

حملة تموينية بمدينة كفر سعد بدمياط لضبط الأسواق

حملة تموينية بمدينة
حملة تموينية بمدينة كفر سعد لضبط الأسواق

شنت مديرية التموين بدمياط حملات تموينية على مركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط للتفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية ومختلف المنشآت التجارية، وذلك لضبط الأسعار وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المقررة، مع التأكد من توافر السلع وسلامتها للاستهلاك الآدمي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة المتابعة المستمرة وتشديد الرقابة على الأسواق.

حملة تموينية موسعة بمدينة كفر سعد لضبط الأسواق والتأكد من السلامة الغذائية
حملة تموينية موسعة بمدينة كفر سعد لضبط الأسواق والتأكد من السلامة الغذائية

 

تنسيق مشترك بين الجهات المعنية

شملت الحملة الرقابية الأسواق والمحال العامة بمدينة كفر سعد، وجاءت بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومديرية التموين، والصحة، والطب البيطري، إضافة إلى متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة لضمان تنفيذ الإجراءات بفعالية.

رصد مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية

أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالأسعار والسلامة الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسواق والمحال التاكد من توافر السلع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي ضرورة المتابعة المستمرة لضبط الأسواق مركز ومدينة كفر سعد مركز سيطرة الشبكة الوطنية محافظ دمياط حملة تموينية

مواد متعلقة

خلاف على ثمن علبة سجائر ينتهي بجريمة طعن مروعة في دمياط

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأحاديث الواردة في سورة العنكبوت وأسماؤها

مدير "تعليم دمياط" في زيارة تفقدية لمدارس كفر سعد ( صور)

محافظ دمياط يتابع سير العمل بالوحدة المحلية لـ كفر سعد

عقدنا العزم على دراسة التحول للدعم النقدي، نص كلمة وزير التموين أمام النواب

ما مصير العبد في أول منازل الآخرة، وما أهم أسباب النجاة من عذاب القبر؟

الأكثر قراءة

تأييد حبس تربى 15 سنة نبش قبر ممرضة وانتهك حرمات الموتى فى حلوان

ساويرس يعلق على رسالة سياسي إماراتي بشأن ذكرى رحيل سعود الفيصل

حريق هائل يلتهم مائدة إفطار جماعي في طنطا واحتراق سيارتين

لجنة التخطيط بالزمالك تعقد جلسة حاسمة مع زيزو في هذا الموعد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث ببورصة الدواجن

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

الحوثيون يشتبكون مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية بالبحر الأحمر

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

منوعات

المزيد

وفاة معمرة صينية انتظرت عودة زوجها 80 عاما

شرطة فلوريدا تستعيد أقراط ماسية ابتلعها لص

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الأنبياء وأبرز الأحكام حول الجنة والنار؟، الشباب يناقشون علي جمعة

فتاة تسأل: أنا ليه بأصلي وأقرأ القرآن؟ رد تفصيلي من علي جمعة

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية