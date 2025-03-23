الأحد 23 مارس 2025
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أخبار مصر

مايا مرسي: زيادة قيمة الدعم النقدى بنسبة 25٪ للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الاحتفال اليوم لتكريم الأمهات المثاليات لعام يتزامن مع مرور 10 أعوام على أكبر برنامج للدعم النقدى المشروط وهو برنامج تكافل وكرامة.

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه برنامج تكافل وكرامة حقق في عقد واحد ما لم يتحقق فى خمسة عقود مضت، ورسّخ دعائم العدالة الاجتماعية، وساهم فى بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتضامنًا.

 

جاء ذلك خلال الحفل السنوي لوزارة التضامن الاجتماعي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025 بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة.

 

وأشارت وزيرة التضامن أن البرنامج أثبت صلابته على مدار هذا العقد بعد تعرض مصر لظروف اقتصادية وجائحة عالمية وتداعيات نتيجة للحروب والنزاعات ونجح البرنامج الأكبر فى العالم العربى فى الوصول إلى ملايين من الأسر على مدار هذا العقد، من بينهم أكثر من 75٪ سيدات، كما تمت زيادة قيمة الدعم النقدى المقدم ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وآخرها قرارات الرئيس السيسى فى إطلاق حزمة اجتماعية تضمنت زيادة قيمة الدعم النقدى بنسبة 25٪ للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة إضافةً إلى ذلك، قدمت الوزارة هذا العام دعمًا مباشرًا لتغطية تكاليف التعليم لعدد 1.5 مليون فى مراحل التعليم المختلفة 

 

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تقدم  دعمًا نقديًا سنويًا يصل إلى 18 مليار جنيه، منهم 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة بإجمالى 673 ألف مستفيدة، ونحو 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى لتغطية أحكام النفقة لإجمالى 409 آلاف مستفيدة.

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المستشارة أمل عمار تكريم الأمهات المثاليات برنامج تكافل وكرامة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

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