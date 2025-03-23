وزيرة التنمية المحلية: الدولة المصرية تعتز بكل أم قدمت جهودًا استثنائية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الأم المصرية هي الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع، وهي النموذج الأسمى للعطاء والتضحية

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025.

واضافت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة المصرية تعتز بكل أم قدمت جهودًا استثنائية من أجل بناء أجيال قادرة على النهوض بالوطن

وأضافت "نحن فخورون بكل أم مصرية، فأنتم مثال للصبر والقوة، وقصصكن الملهمة هي دليل على عظمة المرأة المصرية واليوم نحتفي بكن ونقدر تضحياتكن التي لا تقدر بثمن كل عام وأنتن بخير، ومصر دائمًا بخير بفضل عطائكن".

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