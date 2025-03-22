السبت 22 مارس 2025
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جامعة القناة تفتح حوارا مع طالبات مدرسة بالإسماعيلية حول مخاطر التلوث البلاستيكي (صور)

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

 نظمت جامعة قناة السويس ندوة بعنوان "لا للنفايات البلاستيكية"، استهدفت 30 طالبة من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات.  

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المخاطر المتزايدة للتلوث 

 وناقشت الندوة مع طالبات مدرسة فاطمة الزهراء في الإسماعيلية المخاطر المتزايدة للتلوث البلاستيكي وسبل مواجهته على المستويات الفردية والمجتمعية. 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

التلوث يهدد صحة الإنسان 

وأشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن قضية التلوث البلاستيكي لم تعد مشكلة بيئية فحسب، بل باتت تهديدا مباشرا لصحة الإنسان واستدامة الموارد الطبيعية، وهو ما يستدعي تحركا جماعيا يبدأ بالتوعية وينتهي بإجراءات فعلية للحد من استخدام البلاستيك غير القابل للتحلل. 

 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

من جانبها، تحدثت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن أهمية إشراك الشباب في مناقشة القضايا البيئية، مشيرة إلى أن دور الجامعات لا يقتصر على التعليم الأكاديمي، بل يمتد إلى تنمية الوعي المجتمعي وتحفيز التفكير النقدي لدى الطلاب حول القضايا المؤثرة في مستقبلهم.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

المشرفون على إقامة الندوة 

عقدت الندوة تحت إشراف الدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم، وبإشراف تنفيذي من  الدكتور رأفت عفيفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمتها الدكتورة إلهام الخواص، المدرس بكلية العلوم، حيث تناولت خلالها مفهوم التلوث البيئي وأشكاله، مسلطة الضوء على الانتشار الواسع للنفايات البلاستيكية وتأثيرها على البيئات البرية والبحرية.

 

مناقشة أسباب تلوث البيئة 

ناقشت الندوة الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة البيئية، وكيفية تقليل الاعتماد على البلاستيك في الحياة اليومية، مع عرض نماذج لدول تبنت حلولا مستدامة للحد من استخدامه.  

 

كما تناولت الجوانب العلمية للمشكلة، موضحة أن بعض أنواع البلاستيك تستغرق أكثر من 400 عام للتحلل، مما يجعلها عبئا طويل الأمد على النظام البيئي. 

 

تفاعل الطالبات مع محاور الندوة بطرح تساؤلات حول دورهن في التصدي لهذه الظاهرة، وشهدت الجلسة الختامية حوارا مفتوحا حول البدائل المتاحة للبلاستيك التقليدي، وأفضل الطرق لتقليل المخلفات البلاستيكية على المستويين الفردي والمجتمعي. 

 

نظم الندوة إيفون حبيب مدير إدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم.
 


 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس التلوث إثر التلوث مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات الاسماعيلية

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