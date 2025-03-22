تنفيذي الغربية يوافق على 6 تبرعات أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية وتوزيع 22 ألف كرتونة غذائية

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام والعميد أركان حرب وائل محمد فتحي المستشار العسكري والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل الاجتماع هنأ محافظ الغربية الحضور وأبناء محافظة الغربية بحلول العشر الأواخر من رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات كما أكد المحافظ على أهمية المرحلة الحالية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وشهد الاجتماع الموافقة على قبول تبرع بعدد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات خدمية حيث تم قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها 700 متر مربع بالقطعة رقم 4 بحوض البركة نمرة 2 بناحية عزبة ناصف التابعة لقرية الريانية – الوحدة المحلية لقرية بلتاج بمركز قطور لإقامة مسجد عليها لصالح مديرية الأوقاف بالغربية كما تمت الموافقة على قبول تبرع بقطعة أرض مساحتها 405 أمتار مربعة بحوض البحري 24 بناحية عزبة الاتحاد – الوحدة المحلية بسجين مركز قطور لإنشاء محطة رفع صرف صحي لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وذلك ضمن جهود المحافظة لتطوير خدمات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وفي قطاع التعليم وافق المجلس التنفيذي على قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها 8 قراريط ضمن القطعة 28 بحوض بليم 2 الكاجي 35 بناحية الوحدة المحلية لقرية سامول بمركز المحلة الكبرى لإنشاء مدرسة ابتدائية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالغربية مما سيساهم في تقليل كثافة الفصول وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

وفي إطار جهود محافظة الغربية لدعم الأسر الأولى بالرعاية أعلن المحافظ عن قبول تبرع مقدم من شركة الصافي للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بعدد 22,000 كرتونة مواد غذائية حيث تم توزيع 13,500 كرتونة على العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فيما تم توزيع 8,450 كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز ومدن وأحياء المحافظة تحت إشراف اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 98 لسنة 2025 لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها كما تم توزيع 50 كرتونة مواد غذائية على العاملين بمحطة معالجة الصرف الصحي بزفتى.

وأشاد محافظ الغربية بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة الصافي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى تلقيه خطابَي شكر من شركة مصر للغزل والنسيج والسيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تقديرًا لجهود المحافظة في تذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية والتنموية.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بناحية محلة مرحوم التابعة لمركز ومدينة طنطا لتوسعة مسجد أبو حمزة من خلال إنشاء مصلى ودورات مياه للسيدات لصالح مديرية الأوقاف بالغربية وذلك استجابة لمطالب الأهالي بتوفير بيئة مناسبة للمصلين.

وفي قطاع التعليم الديني تمت الموافقة على قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها 7 قراريط بحوض المستجد نمرة 3 قسم ثاني زمام عزبة محب الجديدة – الوحدة المحلية لقرية الشهيدي بمركز المحلة الكبرى لإقامة معهد ديني ابتدائي أزهري عليها لصالح الأزهر الشريف وذلك في إطار دعم التعليم الديني وتوفير منشآت تعليمية جديدة لخدمة الطلاب.

وفي قطاع الصحة وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من جمعية أنصار السنة المحمدية بقرية بشبيش والذي يشمل تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.5 قيراط لإقامة مستشفى خيري يخدم الأهالي ويوفر خدمات طبية متكاملة مما يعزز المنظومة الصحية بالمحافظة ويخفف الضغط على المستشفيات العامة.

أعلن المحافظ خلال الاجتماع عن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة طنطا بالإضافة إلى اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 208 عزبة وقرية كفر كلا الباب مشيرًا إلى أن هذا الملف سيتم الانتهاء منه بالكامل قريبًا مما سيسهم في تحسين التخطيط العمراني وتسهيل إجراءات التراخيص للمواطنين فضلًا عن دعم جهود التوسع العمراني المخطط.

واختتم المحافظ الاجتماع بمناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مؤكدًا على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين وموجهًا الجهات التنفيذية بتذليل أي عقبات قد تعوق تنفيذ الخطط التنموية وأكد أن محافظة الغربية مستمرة في العمل وفق رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق “حياة كريمة” لكافة المواطنين.

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