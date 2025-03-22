السبت 22 مارس 2025
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محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 208 عزبة وقرية كفر كلا الباب

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وافق المجلس التنفيذي لـ محافظة الغربية، برئاسة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال جلسته اليوم السبت، على اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 208 عزب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى قرية كفر كلا الباب بمركز السنطة، مما يمثل إنجازًا جديدًا يسهم في تقنين أوضاع البناء، وتنظيم التوسع العمراني بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وخطط الدولة التنموية.

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وأكد  الجندي أن الغربية تعد من أوائل المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن نسبة الاعتماد بلغت 100% للمدن والقرى، و86.5% للعزب، مع استمرار العمل على إنهاء باقي الأحوزة العمرانية قريبًا. 

وأضاف أن هذا التطوير يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وضمان التخطيط السليم لمواكبة النمو السكاني، وتوفير بيئة سكنية مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار “محافظ الغربية” إلى أن المحافظة حققت إنجازات كبيرة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاعتماد المخططات الاستراتيجية وفق أحدث المعايير التخطيطية، بما يواكب الزيادة السكانية المستقبلية، ويسهم في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية العمرانية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أنه بناءً على اعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بنسبة 100%، يجري حاليًا التنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للإسراع في إنهاء اعتماد المخططات الاستراتيجية، كما سيتم إعداد مخططات تفصيلية للمناطق الجديدة المضافة للأحوزة العمرانية المحدثة، بما يتيح للمواطنين التعامل بشكل قانوني على أراضيهم واستخراج تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات التخطيطية المعتمدة.

وأكد “الجندي” أن هذا القرار يعد خطوة محورية في تنظيم العمران وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في البناء داخل نطاق الأحوزة المعتمدة، مشددًا على أن الدولة مستمرة في جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المتوازنة، بما يضمن مستقبلًا حضريًا متطورًا لمحافظة الغربية.

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