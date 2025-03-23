تداول 50 ألف طن 1197 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1197 شاحنة و80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36500 طن بضائع، 676 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13500 طن بضائع، 521 شاحنة و5 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة BOS BROOK علي متنها 30000 طن الومنيوم قادمة من السعودية كما يستقبل أيضا العبارة أمل بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينتين امل وALCUDIA EXPRESS

كما تم تداول 4400 طن بضائع، 480 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي، الحسين، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1970 راكب بموانيها.



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