الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 50 ألف طن 1197 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
ads

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8  سفن وتم تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1197 شاحنة و80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36500 طن بضائع، 676 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13500 طن بضائع، 521 شاحنة و5 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة BOS BROOK علي متنها 30000 طن الومنيوم قادمة من السعودية كما يستقبل أيضا العبارة أمل بينما تغادر السفينتين  دليلة والحرية،  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينتين امل وALCUDIA EXPRESS 

 

كما تم تداول 4400 طن بضائع، 480 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي، الحسين، آور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1970 راكب بموانيها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات موانئ البحر الأحمر

مواد متعلقة

أسعار تذاكر النوم والـvib خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وصول 1680 رأس عجول حية، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحرى والقبلى بسبب الشبورة

طرق الدفع والحصول على تذاكر القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك

تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

بدء طرح تذاكر قطارات السفر والعودة لأيام عيد الفطر اليوم

55 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات اليوم

السكك الحديدية تكشف التفاصيل الكاملة عن قطارات عيد الفطر

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات ضم زيزو

أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

تطورات أزمة تجديد أكرم توفيق مع الأهلي

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

الأهلي يخوض مواجهة طلائع الجيش بفريق 2005 في كأس عاصمة مصر

الأمن يكشف حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى منشأة ناصر

أخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

أسعار الذهب اليوم الأحد 23 مارس 2025 بالصاغة

منوعات

المزيد

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض يفوق التقديرات الحالية بكثير

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة نقيوس وإفشال مخطط البيزنطيين في استرداد مصر

هل نشر الأدعية والآيات عبر مواقع التواصل يعد من الحسنات الجارية؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بسداد الديون وزوال الهم والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية