الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ فيتو
موانئ فيتو
ads

أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 923 شاحنة و75 سيارة. 

معدل تداول الحاويات 

حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 470 شاحنة و67 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 453 شاحنة و8 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين سينا وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينتين دليلة والحرية.

كما تم تداول 4100 طن بضائع 400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1555 راكب بموانيها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موانئ البحر الاحمر أ موانئ البحر الأحمر مركز الاعلام البحر الأحمر المركز الاعلامي

مواد متعلقة

بدء طرح تذاكر قطارات السفر والعودة لأيام عيد الفطر اليوم

55 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات اليوم

السكك الحديدية تكشف التفاصيل الكاملة عن قطارات عيد الفطر

كامل الوزير يكرم 52 سيدة من العاملات في وزارتي النقل والصناعة

السكك الحديدية تعتمد جداول تشغيل القطارات الإضافية لعيد الفطر

وزير النقل يتابع حركة تشغيل السكك الحديدية واستعدادات عيد الفطر

قبل إجازة عيد الفطر، تحذير عاجل من هيئة السكك الحديدية

ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

هل الليلة ليلة القدر؟ 3 علامات ترشحها لهذه المنزلة العظيمة

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

شنط وأحذية آخر ما تبقى من ضحايا سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية (صور)

أستراليا تقسو على إندونيسيا بخماسية في تصفيات كأس العالم

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إنبي الليلة

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

منوعات

المزيد

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

ديمي مور تحتفل بعيد ميلاد بروس ويليس الـ 70 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في الصلح مع أهل الحيرة

هل الليلة ليلة القدر؟ 3 علامات ترشحها لهذه المنزلة العظيمة

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل الصدقة في رمضان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية