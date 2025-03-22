محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع منتخب مصر.. يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين.. ويتصدر بقائمة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026

واصل النجم المصري محمد صلاح مسيرته الرائعة مع منتخب مصر بعد أن سجل هدفًا في مباراة الفريق ضد إثيوبيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الهدف الذي سجله صلاح في الدقيقة 31 من المباراة رفع رصيده إلى 60 هدفًا دوليًا، مما يضعه في المركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

خطوة جديدة نحو صدارة الهدافين التاريخيين

بعد هدفه في مرمى إثيوبيا، أصبح صلاح يقترب أكثر من حسام حسن، الهداف التاريخي للمنتخب المصري، الذي سجل 68 هدفًا في مشواره الدولي.

ومع رفع صلاح رصيده إلى 60 هدفًا، يتبقى له فقط 8 أهداف ليتساوى مع حسام حسن، وهو ما يعزز فرصه في الوصول إلى القمة في المستقبل القريب.

أهداف صلاح في تصفيات كأس العالم

لا يتوقف تألق محمد صلاح عند تسجيل الأهداف في المباريات الودية أو التصفيات الأخرى، بل يتفوق بشكل ملحوظ في تصفيات كأس العالم.

فقد عزز رقمه القياسي كأفضل هداف لمصر في تصفيات كأس العالم عبر التاريخ، حيث سجل 17 هدفًا حتى الآن، مما يعكس تألقه واستمراره في قيادة هجوم الفراعنة.

تصدر صلاح هدافي التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026

ويمتلك محمد صلاح الآن صدارة ترتيب هدافي التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 6 أهداف، وهو ما يبرز قوته في التصفيات الحالية.

وهذا المركز لا يعكس فقط قدراته التهديفية، بل يشير أيضًا إلى مكانته الكبرى في الكرة الإفريقية والدولية.

تأثير صلاح في المباراة ضد إثيوبيا

في المباراة نفسها ضد إثيوبيا، سجل صلاح هدفًا رائعًا بعد تمريرة دقيقة من حمدي فتحي، ليتقدم منتخب مصر بهدف نظيف، بعد مرور 9 دقائق من هدفه، واصل صلاح التألق من خلال تقديم تمريرة حاسمة لزميله أحمد مصطفي زيزو، الذي سجل الهدف الثاني لمصر، مما يعكس روح التعاون بين لاعبي المنتخب المصري.

صلاح يواصل التحسين من مستواه

من المعروف عن محمد صلاح أنَّه لا يكتفي بالمستوى الحالي، بل يسعى دائمًا للتطور وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، هدفه ضد إثيوبيا هو مثال آخر على عمله الجاد وتفانيه في تمثيل بلاده على أعلى مستوى.

كما أن هدفه يعزز من آمال الجماهير المصرية في قدرة منتخبهم على التأهل إلى كأس العالم 2026.

أثر صلاح على منتخب مصر

ويعد محمد صلاح من أبرز لاعبي كرة القدم على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، ورغم أنه يحقق أرقامًا مذهلة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن تأثيره مع منتخب مصر لا يقل أهمية.

وصلاح أصبح رمزًا للمنتخب المصري، وأثبت أنه قادر على تقديم الإضافة الكبيرة سواء بتسجيل الأهداف أو بصناعة الفرص لزملائه في الفريق.

صلاح وقادة مصر الجدد

والهدف الذي سجله صلاح في مرمى إثيوبيا يعد خطوة جديدة نحو اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري.

وبجانب إنجازاته الفردية، لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي يلعبه صلاح في قيادة الفريق إلى النجاحات والتأهلات الهامة على الساحة الدولية.

وتحطيم الأرقام القياسية يجعل صلاح قائدًا لا يُستهان به في المنتخب المصري.

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