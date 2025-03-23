التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، يحتضن ملعب "فرنسا" مباراة منتخب فرنسا ضد كرواتيا، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ضد كرواتيا المقرر لها مساء اليوم الأحد كالتالي..

تشكيل فرنسا ضد كرواتيا



حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كوندي – أوباميكانو – ساليبا – لوكاس ديني.

خط الوسط: جوندوزي – تشواميني – رابيو.

خط الهجوم: ديمبيلي – مبابي – كولو مواني.



تشكيل كرواتيا ضد فرنسا



حراسة المرمى: ليفانكوفيتش.

خط الدفاع: ستانشيتش– كار – شوتالو – جفارديول.

خط الوسط: بيرسيتش – مودريتش – كوفاسيتش.

خط الهجوم: كراماريتش – بوديمير – باتورينا.

وتعرض منتخب فرنسا لهزيمة أمام كرواتيا، في مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي، بهدفين دون رد.



موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية



تنطلق مباراة فرنسا وكرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وكرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية



تذاع مباراة فرنسا وكرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN Sports HD 2.



ويلتقي المتأهل من فرنسا وكرواتيا مع المتأهل من هولندا وإسبانيا، في مرحلة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لتلك النسخة.

وسبق أن حقق منتخب فرنسا لقب دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2021، على حساب نظيره إسبانيا بعدما فاز بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025.

سجل الفائزين بدوري الأمم الأوروبية عبر التاريخ

أما عن المنتخبات التي حققت الألقاب الثلاثة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، ففي النسخة الأولى تمكن المنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو من حصد اللقب، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية (1-0).

وفي النسخة الثانية، جاء الدور على منتخب فرنسا، الذي فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يعود الإسبان في النسخة الأخيرة ويحصدون اللقب على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي (0-0).

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