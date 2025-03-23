الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

إحالة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للنصب وتزوير المحررات الرسمية للمحاكمة بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أحالت نيابة الجيزة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، والترويج للنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة في القضية، والتي ضمت عدد من الأكلاشيهات والأختام المزورة، ومستندات معدة للتزوير، الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير، عدد من أصول وصور ضوئية من مصدرات رسمية.

 

وتبين أن المتهمين مارسا نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال وتزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، ومتخذين من محل إقامتهما مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

وبمواجهة المتهمين اعترفا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما لترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

 

القبض على شخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية

 

وألقي القبض علي شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

 

وضبط بحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات والأختام المزورة، مستندات معدة للتزوير، الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، عدد من أصول وصور ضوئية من مصدرات رسمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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