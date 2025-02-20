حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس

أمرت النيابة العامة بحبس 4 عاطلين وربة منزل كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس واستغلالها في صرف أدوية بالمجان وبيعها بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، ربة منزل، تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس واستغلالها في صرف أدوية بالمجان وبيعها عقب ذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وضبط بحوزة المتهمين عدد من الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس، 2 أكلاشيه؛ عدد من الأدوية والأجهزة الطبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزوير للنصب والاحتيال على المواطنين.

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