السبت 22 مارس 2025
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خارج الحدود

فنزويلا تبرم اتفاقا مع أمريكا لاستئناف إعادة المهاجرين

مهاجرون،فيتو
مهاجرون،فيتو

ذكرت الحكومة الفنزويلية، في بيان، اليوم السبت، أن فنزويلا توصلت إلى اتفاق لاستئناف رحلات إعادة المهاجرين من الولايات المتحدة.

فنزويلا تبرم اتفاقا مع أمريكا لاستئناف إعادة المهاجرين

وجاء في البيان الصادر عن رئيس البرلمان خورخي رودريجيز، الذي يمثل الحكومة في محادثاتها مع الولايات المتحدة، أن الرحلات ستُستأنف بدءًا من غد الأحد.

وأضاف البيان "الهجرة ليست جريمة، ولن نرتاح حتى يعود كل من يريد العودة وننقذ إخواننا المخطوفين في السلفادور".

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الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة فنزويلا سلفادور

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