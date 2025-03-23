الأحد 23 مارس 2025
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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 23 - 3 - 2025 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأحد، حيث يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، ليسود  طقس معتدل على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية وحار على الجنوب، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم، بارد ليلا والعظمى تسجل 22 في القاهرة

حالة الطقس غدًا الأحد 23 -3- 2025 بوادي النطرون


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   14  ودرجة الحرارة العظمى 22

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنها: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  22

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08  و درجة الحرارة العظمى 22

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى: 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  11 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 10  ودرجة الحرارة العظمى:  23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  11 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12  ودرجة الحرارة العظمى 27
 

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