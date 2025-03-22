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حالة الطقس غدًا الأحد 23 -3- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا بوادي
حالة الطقس غدًا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 24 نهارًا و10 درجة  ليلا.

حالة الطقس غدًا بالقاهرة والمحافظات 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية غدا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ذلك على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية  و بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:12

 

 

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية

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