تدريبات وجلسات استشفاء لمنتخب مصر استعدادا لمباراة سيراليون

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات وجلسات استشفاء عقب الوصول من المغرب مساء أمس بعد خوض مباراة إثيوبيا التي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بفوز مصر ٢ / ٠ ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد ١٣ نقطة ثم بوركينا فاسو وسيراليون في المركز الثاني والثالث بـ ٨ نقاط وغينيا بيساو في المركز الرابع بـ ٦ نقاط وإثيوبيا خامسا بـ ٣ نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.

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