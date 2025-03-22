فرمان مرتقب من حسام حسن بشأن محمد صلاح ومرموش

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن هناك اتجاهًا لدى المدير الفني للفراعنة حسام حسن، لإعفاء محمد صلاح وعمر مرموش من المشاركة في مباراة سيراليون المحدد لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

راحة سلبية لمحمد صلاح ومرموش

وبحسب المصدر، فإن محمد صلاح ومرموش قد يغادران معسكر الفراعنة فور عودة البعثة من المغرب، لحاجتهما إلى فترة راحة سلبية بسبب كثرة مشاركتهما مع ليفربول ومانشستر سيتي في الفترة الماضية، كما أن مباراة سيراليون ستقام في القاهرة، ومنتخب مصر قادر على حسم المواجهة لصالحه بدون محمد صلاح ومرموش.

عمر مرموش، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

تنطلق مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساءً، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

هدفي مصر أمام إثيوبيا

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 31 في مرمى إثيوبيا ثم سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 40.

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر

واختار الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة ضمت ٢٤ لاعبًا، استعدادًا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أسامة فيصل.

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