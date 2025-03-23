الأحد 23 مارس 2025
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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23

وتقابل حبيب، فيتو
وتقابل حبيب، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، يبحث عشاق مسلسل وتقابل حبيب عن موعد عرض الحلقة 23 من العمل لمعرفة ما الذي سيحدث لإنجي وكيف ستتصرف أسرة أبو العزم مع ليل.

ومن المقرر عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23 اليوم الأحد 23 مارس على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا.

كما ستعرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23 على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وتعرض الحلقة كذلك على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 22

‎ودارت أحداث الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب حول فارس الذي يتواجد في صالة الألعاب الرياضية مع ليل، حيث يعتذر لها عن اعترافه السابق بحبه، مؤكدًا لها أنه سيكون سندًا وداعمًا لها دائمًا، وأنه لن يكرراعترافه بمشاعره مرة أخرى.  

وفي تطور آخر، تتخذ كاريمان قرارًا بالانتقال إلى منزل شقيقتها للعيش معها، وتكتشف فرح الأمر وتشعر بالغيرة.

ومع اقتراب موعد حفل زفاف إنجي وحازم، يحاول فارس وفرح إقناع ليل بضرورة حضور الحفل من أجل حازم، وبعد تردد، توافق ليل على الذهاب، وبالفعل، تظهر ليل بكامل أناقتها وتقرر الجلوس مع فرح وفارس على الطاولة الخاصة بفارس.  

وخلال اللحظات العائلية الخاصة بالتصوير، ينادي فارس وحازم على ليل لتشاركهم الصورة العائلية، لكنها تتردد ومع إلحاحهم تتجه نحو المسرح ولكنها تتوقف بسبب إشارات من إجلال، التي تخبرها بألا تصعد إلى المسرح. 

وتشعر ليل بالإحراج والحزن، إلا أن فارس يتدخل سريعًا، يقترب منها ويلتقط معها صورة سيلفي، رافضًا إنزال هاتفه حتى تبتسم، مما ينجح في تحسين حالتها المزاجية. 

وبعد ذلك، تفكر في مغادرة الحفل، لكن فارس يمنعها بلطف ويقنعها بالبقاء، فتعود للجلوس على الطاولة مرة أخرى.  

وفي هذه الأثناء، يشعر يوسف بالغضب الشديد من وجود ليل، كما تشاركه والدته ووالده في الامتعاض من الموقف، ما يدفع الأخير إلى اتخاذ قرار مفاجئ بمغادرة الحفل.  

وعلى الجانب الآخر، يبدأ خالد في الاقتراب من إجلال، محاولًا إقناعها بأنها جذابة، كما يحاول إقناعها بأن تبقى على تواصل معه ليكون بمثابة حلقة الوصل بينها وبين الشركة، مما يسهل عليها متابعة العمل.  

وأثناء الحفل، تضع شهد شيئًا مشبوهًا إلى مشروب إنجي، وبعد انتهاء الحفل، وأثناء تواجد إنجي إلى غرفتها برفقة حازم، تسقط فجأة على الأرض فاقدة للوعي. 

مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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