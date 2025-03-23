3 أندية تبحث عن التعاقد مع هذا اللاعب من الأهلي

أكد مصدر أن هناك أكثر من نادي في الدوري الممتاز، دخل في صراع للتعاقد مع اللاعب عمر الساعي وسط النادي الأهلي، وذلك عقب خروج اللاعب من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر.

مسئولو البنك الأهلي دخلوا في سباق التعاقد مع اللاعب عمر الساعي من صفوف النادي الأهلي، بجانب سيراميكا كليوباترا، وأيضًا زد، وينتظر الثلاث أندية حسم موقف اللاعب من جانب الأهلي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش،غدا الموافق يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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