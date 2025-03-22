السبت 22 مارس 2025
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انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

 

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دوري أبطال أفريقيا الأهلي بيراميدز الأهلي ضد الهلال بيراميدز ضد الجيش الملكي

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بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

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