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خطوات الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2025 إلكترونيا

خطوات الاستعلام
خطوات الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة , فيتو

يزداد البحث من قبل مستحقي معاش تكافل وكرامة والمواطنين حول خطوات الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2025 إلكترونيا.

 

وخلال السطور التالية نستعرض خطوات الاستعلام عن  زيادة معاش تكافل وكرامة 2025 إلكترونيا.

 

 

خطوات الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2025 إلكترونيا

 

وبشأن خطوات الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2025 إلكترونيا، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية تتيح للمستفيدين معرفة تفاصيل المعاش والمستحقات المالية بسهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية: 

 

1. الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط الرسمي: tk.moss.gov.eg 

2. اختيار برنامج "تكافل وكرامة" 

3. إدخال الاسم الرباعي للمستفيد 

4. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه 

5. إدخال رقم الهاتف المسجل في البرنامج 

6. الضغط على زر "استعلام" لعرض تفاصيل المعاش.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أنه ستتم زيادة قيمة الدعم  النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية نحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.

 استعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلًا بالدعم النقدي المباشر.

 

وبدأ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عام ٢٠١٤ بعدد ١,٧ مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها ٣,٥ مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.

أكد وزيرا المالية التضامن الاجتماعي، فى بيان مشترك، أن ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

 

 خطوات الاستعلام عن  زيادة معاش تكافل وكرامة 2025 إلكترونيا , فيتو 
 خطوات الاستعلام عن  زيادة معاش تكافل وكرامة 2025 إلكترونيا , فيتو 

 

جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات على إطلاقه.

ويتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.

 

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