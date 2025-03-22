مسلسل حكيم باشا الحلقة 22، زوجة مصطفى شعبان تصدمه وتخبره بالحقيقة وراء تمسكه بوصية عمه

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل حكيم باشا صدمة أبناء نوم الباشا في ابن عمهم حكيم بعدما أخبرهم بأنه لن يقسم الميراث تنفيذا لوصية عمه.

وبعد موجة غضب تحدثت برنسه مع بحر وسليم، واتفقوا على أن سليم سيكون كبيرهم حتى يأخذ الأموال ويقسمها بينهم وأنهم سوف يضموا ياسين إليهم، لأنه هو الذي سيساعدهم في غسيل الأموال.

وفي سياق متصل تحدث حكيم مع زوجاته ففي البداية مع غزل وقال لها أنه سوف يجعلها سيدة القصر وأكدت هي استعدادها لهذه المهمة، ثم تحدث مع صفا والتي قالت له أن يوزع المال ويشترى راحة البال ولكنه رفض، ثم قالت له إن والدها جارحي إذا حدث له شيء بسببه فإنها لن تسامحه.

وانتهت الحلقة على حديث حكيم مع لوما وقالت له أنه قرر عدم توزيع المال لأبناء عمه لضمان مستقبل ابنه المالي وليس تنفيذًا لوصية عمه.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 21

دارت أحداث الحلقة الواحدة والعشرين من مسلسل حكيم باشا حول إجراءات جنازة ودفن نوح الباشا (أحمد فؤاد سليم) وحرص حكيم على أن يكفنه ويغسله بنفسه.

وخلال إجراءات الغسل طلب حكيم من ياسين أن يسامح والده قبل أن يتم دفنه، وبالفعل وقف ياسين أمام والده وقال له إنه مسامحه وسوف يشتاق له.

كما حمل واصل النعش مع حكيم وقال للراحل إنه قد سامحه، ثم قام حكيم بالصلاة على الراحل في المسجد ووقف هو إمام المسجد ليتبعه العديد من المصلين لتشهد الجنازة حضور الكثيرين من أقاربه وأهل القرية ومعارفه وغيرهم.

كما تلقى حكيم العزاء، وبعد العزاء ذهب حكيم إلى منزل والده رضوان الباشا، وقال له إنه سوف ينفذ وصية عمه ولن يترك المال لأولاده مثل ما طلب منه عمه قبل وفاته.

وانتهت الحلقة على أن حكيم قال لأبناء عمه بأن ياسين سوف يجلس في غرفة والدهم، وأنه له مثلهم في المال، وقال لأبناء عمه أيضا بأن الميراث إذا كان سيتم وفقا لـ “القسمة” "محدش لي حاجة عندي"، ليثير التساؤلات ويفتح باب التكهنات.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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