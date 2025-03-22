الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما ستكون الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، بالإضافة إلى السواحل الغربية والشرقية بينما ستشهد معظم الأنحاء طقسًا باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

توقعات درجات الحرارة:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 20

الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 17

الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

العظمى: 28

الصغرى: 16

شمال الصعيد:

العظمى: 21

الصغرى: 8

جنوب الصعيد:

العظمى: 24

الصغرى: 11

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بينما سيستمر الطقس البارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ومعظم الأنحاء.

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