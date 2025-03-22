جامعة المنصورة تشارك في المبادرة العالمية ساعة الأرض دعمًا للبيئة

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن مشاركة الجامعة في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض"، الذي يُقام اليوم، السبت، الموافق 22 مارس 2025، وذلك عبْر إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية في جميع مباني الجامعة لمدة ساعة كاملة.

جامعة المنصورة تُشارِك في المبادرة العالمية "ساعة الأرض" دعمًا للبيئة

وأكَّد الدكتور شريف خاطر حِرص جامعة المنصورة على المشاركة في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تسليط الضوء على التغيرات المناخية والتوعية بمخاطرها، من خلال دعم المبادرات البيئية العالمية.

تعزيز الوعي البيئي والمشاركة في ترشيد استهلاك الطاقة

كما أشار رئيس الجامعة إلى الدور المهم المنوط بالجامعة في تعزيز الوعي البيئي والمشاركة في ترشيد استهلاك الطاقة، ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، فضلًا عن تعزيز مفهوم الاستدامة داخل الحرم الجامعي وخارجه، داعيًا منسوبي الجامعة إلى تبنِّي سلوكيات صديقة للبيئة في حياتهم اليومية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

المساهمة في الحد من الانبعاثات الحرارية

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم توجيه الدعوة إلى منسوبي جامعة المنصورة للمشاركة في هذا الحدث العالمي، للمساهمة في الحد من الانبعاثات الحرارية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مؤكدًا أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا البيئية، وتسعى إلى دمج مفاهيم الاستدامة في مختلف جوانب العملية التعليمية والبحثية.

ساعة الأرض" مبادرة عالمية أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة عام 2007،

وتجدر الإشارة إلى أن "ساعة الأرض" مبادرة عالمية أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة عام 2007، ويشارك فيها ملايين الأشخاص حول العالم من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة، وذلك في آخر يوم سبت من شهر مارس من كل عام، بهدف رفع الوعي بقضايا التغير المناخي وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

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