مودرن سبورت يفوز على سموحة بهدفين نظيفين في كأس عاصمة مصر

فاز فريق مودرن سبورت علي سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة مودرن سبورت ضد سموحة

أحرز هدفي مودرن سبورت أحمد عاطف وحسام حسن في الدقيقة 23 و87.

تشكيل مودرن سبورت أمام سموحة

وأعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت تشكيل فريقه لمواجهة سموحة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.



خط الدفاع: علي فوزي، محمود رزق، علي الفيل، أحمد يوسف، جوزيف جوناثان.

خط الوسط: غنام محمد، محمد مسعد، معتز زدام.

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد فراج، عبد الله حافظ، محمود شعبان، علي زعزع، محمد صبري، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا.

مباراة مودرن سبورت ضد سموحة

وحقق فريق مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبد الحق بن شيخة الفوز الأول له في كأس عاصمة مصر.

ترتيب مودرن سبورت وسموحة

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط فيما يحتل فريق سموحة المركز الخامس والأخير بدون نقاط من مباراتين.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت - 6 نقاط.

2- الجونة - 4 نقاط.

3- مودرن سبورت - 3 نقاط

4- الزمالك - نقطة واحدة.

5- سموحة - دون نقاط.

حكام مباراة مودرن سبورت وسموحة

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

السبت 22 مارس

9:30 سيراميكا - غزل المحلة

9:30 مودرن سبورت - سموحة

الأحد 23 مارس

9:30 الإسماعيلي - بيراميدز

9:30 الاتحاد السكندري - حرس الحدود

9:30 بتروجت - الزمالك

الاثنين 24 مارس

9:30 إنبي - فاركو

9:30 طلائع الجيش - الأهلي

9:30 البنك الأهلي - المصري البورسعيدي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.