مودرن سبورت وسموحة يسعيان للخروج من النفق المظلم بكأس الرابطة

كأس عاصمة مصر، يلتقي فريق مودرن سبورت نظيره سموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة مودرن سبورت ضد سموحة

ويسعي فريق مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبد الحق بن شيخة الي تحقيق الفوز الأول في كأس عاصمة مصر

ويأمل أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة تحقيق الفوز والخروج من نفق النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الآونة الأخيرة بعد الهزيمة من الجونة وبتروجت في الجولتين الأولى والثانية.

ترتيبةمودرن سبورت وسموحة

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى دون نقاط من مباراة، فيما يحتل فريق سموحة المركز الخامس والأخير بدون نقاط من مباراتين.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت - 6 نقاط.

2- الجونة - 4 نقاط.

3- الزمالك - نقطة واحدة.

4- مودرن سبورت - دون نقاط.

5- سموحة - دون نقاط.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباراتي اليوم السبت ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، وجاءت على النحو التالي:

مباراة مودرن سبورت ضد سموحة

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

السبت 22 مارس

9:30 سيراميكا - غزل المحلة

9:30 مودرن سبورت - سموحة

الأحد 23 مارس

9:30 الإسماعيلي - بيراميدز

9:30 الاتحاد السكندري - حرس الحدود

9:30 بتروجت - الزمالك

الاثنين 24 مارس

9:30 إنبي - فاركو

9:30 طلائع الجيش - الأهلي

9:30 البنك الأهلي - المصري البورسعيدي

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