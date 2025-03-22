السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لترشيد استهلاك الطاقة، محافظة القاهرة تشارك في ساعة الأرض

القاهرة تشارك في
القاهرة تشارك في ساعة الأرض، فيتو

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن العاصمة شاركت مساء اليوم السبت فى الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى "ساعة الأرض" بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة ٥٠% لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً بديوان عام المحافظة  وكافة المبانى العامة والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة عدا غرف العمليات.

 

جامعة أسيوط تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار لمدة ساعة دعمًا للاستدامة البيئية (صور)

مبادرة ساعة الأرض، إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة في 15 موقعا ومتحفا


وأكد محافظ القاهرة أن مشاركة العاصمة فى هذا الحدث تأتى ضمن مشاركة مصر لدول العالم فى هذا الحدث الحضارى الذى يشارك فيه معظم دول العالم بهدف توجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وأشار محافظ القاهرة  أن "ساعة الأرض" تقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة داعيًا المواطنين للمشاركة فيه بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم،  مؤكدًا أن المشاركة تهدف إلى توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، كما تهدف إلى تدريب المواطنين على المشاركة فى مسئولية التصدى للمشاكل ومشاركة شعوب العالم فى تقليل  الأسباب المؤدية لمشكلة التغير المناخى.

ويذكر أن الدعوة لهذه الحملة كانت قد بدأت فى مدينة سيدنى بأستراليا عام ٢٠٠٧ وشارك بها أكثر من ٢ مليون مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار " ساعة للأرض " ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا دعا معظم دول العالم إلى المشاركة بها فى الأعوام التالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة استهلاك الطاقة الاحتباس الحراري الغازات المسببة للاحتباس الحراري ساعة الارض

مواد متعلقة

الفيوم تستعد للمشاركة في الحدث العالمي ساعة الأرض

الأكثر قراءة

عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لـ زيزو بعد اقتراب انتقاله للأهلي

استياء الجمهور من عدم عرض أحدث حلقات الغاوي لـ أحمد مكي

تحرير سفارة القاهرة في الخرطوم ورسالة من رجال الجيش السوداني للمصريين (فيديو)

والد زيزو يرفض طلب الزمالك ويرغب في انضمام نجله إلى الأهلي

نشطاء عن طرح علبة كعك العيد بـ 16500 جنيه: "المقدم كام والاقساط على كام سنة"

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

5 صور ترصد لقاء السيسي وبن زايد

خبير عسكري يكشف عن مصدر قوة مصر

منوعات

المزيد

قارئ شفاه يكشف حديثًا بين ويليام وكيت على عربة الزفاف

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أبرزهم الزمالك والمصري.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، حاز الجمال كله

ما حكم الصوم امرأة يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر؟ دار الإفتاء تجيب

المجددون.. أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة

المزيد
الجريدة الرسمية