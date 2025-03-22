مبادرة ساعة الأرض، إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة في 15 موقعا ومتحفا

بدأت، وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار المشاركة في المبادرة السنوية العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"والتى تأتي هذا العام تحت شعار "معا نحو أكبر ساعة للأرض" وذلك من خلال إطفاء الإنارة الخارجية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، في عدد من المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

المبادرة السنوية العالمية لإطفاء الأنوار (ساعة الأرض)

وأوضح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن مشاركة الوزارة في هذا الاحتفال العالمي تأتي في إطار التوعية بأهمية المساهمة في ترشيد الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري على الأرض، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تساهم في الحفاظ على البيئة، لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطاعات المختلفة بالمجلس سوف تقوم بإطفاء الإضاءة غير الضرورية في 6 مواقع أثرية و8 متاحف على مستوي الجمهورية, إبتداءًا من الساعة 8:30 مساءًا ولمدة ساعة، حيث سيتم إطفاء الإضاءة الخارجية لقلاع كل من صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وقايتباي بالأسكندرية ورشيد، ومعبد الأقصر ومنطقة الدير البحري الأثرية بالأقصر، وقبة الهواء بأسوان بالإضافة إلى متاحف كل من المصري بالتحرير، والمركبات الملكية ببولاق بمحافظة القاهرة، واليوناني الروماني والإسكندرية القومي بمحافظة الإسكندرية، وملوي بمحافظة المنيا، وسوهاج القومي بمحافظة سوهاج، والأقصر للفن المصري القديم بمحافظة الأقصر، والنوبة بمحافظة أسوان، وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ومن الجدير بالذكر أن "ساعة الأرض" تعد أقدم وسيلة للتوعية وأقدم مناسبة بيئية عالمية، يحتفل بها العالم يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام،حيث قرب هذا اليوم من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار.



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