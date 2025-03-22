في اليوم العالمي للمياه، هل يساعد الماء المثلج في حرق السعرات الحرارية

يثير موضوع تأثير الماء المثلج على حرق السعرات الحرارية جدلًا واسعًا، ,والتي نشأت فكرة من الاعتقاد بأن أجسامنا تبذل طاقة للتدفئة، وبرغم أنه صحيح أن الجسم يعمل على رفع درجة حرارته إلى 37 درجة مئوية، لكنه يستهلك حوالي ثماني سعرات حرارية فقط لتحقيق ذلك.

عند تناول الماء المثلج، يضطر الجسم إلى استهلاك طاقة إضافية لرفع درجة حرارة الماء إلى درجة حرارة الجسم الطبيعية. وهذه العملية، المعروفة باسم توليد الحرارة، تستهلك سعرات حرارية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

كيف تحرق المياه المثلجة السعرات الحرارية؟

فتشير بعض الدراسات إلى أن شرب كوب من الماء المثلج (حوالي 250 مل) يمكن أن يزيد من حرق السعرات الحرارية بمقدار يتراوح بين 5 إلى 10 سعرات حرارية.

ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذه الزيادة في حرق السعرات الحرارية ضئيلة للغاية، ولا يمكن الاعتماد عليها كوسيلة فعالة لفقدان الوزن.

دراسات أخرى اوضحت ان شرب الماء المثلج يمكن ان يزيد من عملية الايض بمعدل ضئيل جدا.

على الرغم من أن الماء المثلج يساهم في حرق السعرات الحرارية، إلا أن هذا التأثير محدود للغاية، ولا يمكن مقارنته بتأثير ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي صحي.

هناك عوامل أخرى تؤثر على حرق السعرات الحرارية، مثل العمر، والوزن، ومستوى النشاط البدني.

شرب الماء بشكل عام، سواء كان مثلجًا أو بدرجة حرارة الغرفة، ضروري لعملية الأيض ولصحة الجسم بشكل عام.

الفوائد الصحية لشرب الماء المثلج

يساعد على ترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الحارة أو أثناء ممارسة الرياضة، كما يمنح شعورًا بالانتعاش والحيوية، وقد يساهم في تحسين الأداء الرياضي عن طريق خفض درجة حرارة الجسم.

من المهم عدم الاعتماد على الماء المثلج كوسيلة وحيدة لفقدان الوزن، بالإضافة لاتباع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، ومارس الرياضة بانتظام، وشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، للحفاظ على ترطيب الجسم.

فالماء المثلج يساهم في حرق السعرات الحرارية، ولكن بكميات ضئيلة. ولا يمكن اعتباره حلًا سحريًا لفقدان الوزن. ومع ذلك، فإنه يظل خيارًا صحيًا ومرطبًا، ويمكن تضمينه في نظام غذائي متوازن.

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