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رياضة

تصفيات كأس العالم، هالاند يقود النرويج للفوز بخماسية أمام مولدوفا

هالاند
هالاند

فاز منتخب النرويج على نظيره مولدوفا بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبصم إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي على هدف النرويج الثاني، والذي جاء في الدقيقة 23، قبل أن يستبدل في الدقيقة 78.

وجاء ترتيب الأهداف كالتالي: "جوليان رييرسون، إيريلنج هالاند، وثيلو آسجارد،  ألكسندر سورلوث، ليونارد دونوم في الدقائق 5، 23، 38، 43، 69.

رقم تاريخي لـ هالاند 

وعزز إرلينج هالاند رقمه كهداف تاريخي لمنتخب النرويج، بتسجيله هدفه الـ39 في مباراة اليوم أمام مولدوفا خلال 40 مباراة دولية.

وفي نفس الجولة فاز منتخب إنجلترا على نظيره الألباني بنتيجة 2-0 مساء أمس الجمعة، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل ثنائية إنجلترا كل من لويس وهاري كين في الدقائق 20 و77.

تشكيل إنجلترا ضد ألبانيا

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في خط الدفاع: كايل ووكر، إزري كونسا، دان بورن، لويس سكيلي.

في خط الوسط: ديكلان رايس، جود بيلينجهام، كيرتس جونز.

في خط الهجوم: فيل فودين، هاري كين، ماركوس راشفورد.

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وينافس في المجموعة الـ 11 بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، كل من منتخب إنجلترا وصربيا وأندورا ولاتفيا وألبانيا.

ولم يهزم منتخب إنجلترا في آخر 31 مباراة في مشوار تصفيات كأس العالم حيث فاز 23 مرة، محققةً بذلك أطول سلسلة انتصارات متواصلة بين جميع المنتخبات الأوروبية.

تاريخ مواجهات إنجلترا وألبانيا 

ويتفوق منتخب إنجلترا في جميع مبارياته حيث التقى في 6 مواجهات ضد ألبانيا. 

 البانيا لم تسجل سوى هدف واحد في تلك المباريات الـ 6، وكان آخرها خسارتها بنتيجة 5-0 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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النرويج مولدوفا هالاند إيرلينج هالاند تصفيات كأس العالم

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