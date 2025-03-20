الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

هاري كين: توخيل كان سبب انتقالي لبايرن وأتمنى التألق معه رفقة إنجلترا

هاري كين
هاري كين

تحدث هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب إنجلترا، عن مدى تطلعه للعب مباراته الأولى مع منتخب بلاده تحت قيادة توماس توخيل ضد ألبانيا.

ويلتقي منتخب إنجلترا غدًا الجمعة على ملعب ويمبلي، ضد منتخب ألبانيا، في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تصريحات هاري كين 

وقال كين خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "توخيل يجلب الكثير من الشغف عندما يتحدث، وكان احد أكبر أسباب انتقالي إلى بايرن".

واضاف “نشعر بالحماس للقاء لخوض لقاء ألبانيا، وآمل أن أواصل نفس الأرقام التي حققتها مع توخيل في بايرن ”. 

وزاد "توخيل كان يراني كمهاجم أتواجد في منطقة الجزاء وأسجل الأهداف.. لكن في أحيان أخرى: اللاعب القادر على الربط، والمساعدة في خروج الفريق من تحت الضغط.. وعند استلامي الكرة أبحث عن الأجنحة، كلاعب رقم 10".

وكما تحدث عن أسلوب لعب إنجلترا تحت قيادة توخيل، قال: "تحدثنا عن الضغط المعاكس سريعًا عند خسارة الكرة، خاصةً من جانب المهاجمين".

وأضاف: "سنحاول البناء والاستحواذ على الكرة كثيرًا، وخلق العديد من الفرص.. لدينا الفريق القادر على فعل ذلك، والشباب القادرون على جلب الطاقة للفريق، وعلينا إشعال الحماس في ملعب ويمبلي غدًا".

قائمة إنجلترا 

وتشمل القائمة  اللاعبين البارزين مثل هاري كين، جود بيلينجهام، وجوردان هندرسون تحت قيادة المدرب توماس توشيل، الذي بدأ عمله كمدرب لمنتخب إنجلترا في يناير 2025.


تضم القائمة حراس المرمى مثل دين هندرسون وجوردان بيكفورد، ومدافعين مثل كايل ووكر وجون ستونز، ولاعبي خط الوسط والهجوم مثل فيل فودن وكول بالمر.
تم اختيار هذه القائمة بعد وضع إنجلترا في المجموعة K لمباريات التأهل، التي تشمل أيضًا صربيا وأندورا، كما تم تحديده في ديسمبر 2024، مما يمهد الطريق لمباريات تنافسية في كأس العالم 2026 الموسعة لـ48 فريقًا المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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