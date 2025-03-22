خبير: تقدم الجيش السوداني في الخرطوم يسمح له بالتحكم في مؤسسات الدولة

في تطور جديد يعكس تقدم القوات المسلحة السودانية في معركتها ضد ميليشيا الدعم السريع، تمكن الجيش السوداني من إحكام قبضته على عدد من المنشآت الحيوية في العاصمة الخرطوم، وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، عن استعادة مقر رئاسة جهاز المخابرات، في خطوة تساهم في تعزيز السيطرة الأمنية داخل المدينة.

نجاحات متتالية للجيش السوداني

وأكد الخبير المتخصص بالشأن الأفريقي، الدكتور محمد رشوان، أن القوات المسلحة السودانية نجحت في فرض سيطرتها على مقر بنك السودان المركزي بمنطقة المقرن، بالإضافة إلى الاستحواذ على مبانٍ رئيسية أخرى مثل شركة زين للاتصالات، مصرف الساحل والصحراء، وبرج التعاونية وأشار إلى أن الجيش تمكن من القضاء على المئات من عناصر ميليشيا الدعم السريع التي كانت تتحصن في هذه المناطق أو تحاول الفرار عبر بعض الجيوب المتبقية وسط الخرطوم.

وأضاف رشوان أن هذه الخطوة تعزز موقف الجيش السوداني من الناحية الاقتصادية، حيث تمكنه من التحكم في المؤسسات المالية الرئيسية، مما قد يسهم في استعادة جزء من الاستقرار المالي ومنع تمويل الميليشيات عبر هذه القنوات.

أحياء النخيل وأم درمان

وبالتوازي مع العمليات في الخرطوم، أعلن اللواء ظافر عمر عبد القادر، قائد منطقة أم درمان العسكرية، أن الجيش السوداني تمكن من تطهير أحياء النخيل، البستان، وأم بدة السبيل من سيطرة ميليشيا الدعم السريع ويعد هذا التقدم خطوة هامة نحو استعادة السيطرة على الضفة الغربية لنهر النيل، ما يقلص المساحات التي تتحصن بها الميليشيات في الخرطوم الكبرى.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور نشرتها القوات المسلحة السودانية تُظهر انتشارها في هذه المناطق، وهو ما يعزز من الزخم الإعلامي والسياسي لصالح الجيش.

من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه لا مجال للتراجع عن استكمال استعادة السيطرة على السودان بالكامل، مشددًا على أن ميليشيا الدعم السريع تتعمد استهداف المدنيين باستخدام الطائرات المسيّرة. وأضاف البرهان أن الجيش السوداني ملتحم مع شعبه، ولن يكون هناك أي تفاوض مع ميليشيا رفضت إلقاء السلاح، مؤكدًا أن الجميع عازمون على إنهاء التمرد والقضاء على الدعم السريع.

استعادة القصر الجمهوري

وعقب استعادة السيطرة على مناطق حيوية في العاصمة، أصدرت القوات المسلحة السودانية بيانًا تحت اسم "القيادة العامة للقوات المسلحة"، وصفت فيه استعادة القصر الجمهوري بـ"الملحمة" ووفقًا للبيان، فقد تمكن الجيش السوداني من تدمير وحدات الدعم السريع في مناطق وسط الخرطوم، السوق العربي، ومحيط القصر الجمهوري، الذي يُعد رمزًا للسيادة الوطنية. كما أشار البيان إلى أن القوات استولت على كميات كبيرة من العتاد العسكري والأسلحة التي تركها عناصر الدعم السريع عقب هزيمتهم في تلك المناطق.

السودان يدخل مرحلة جديدة

وتشير هذه التطورات إلى أن السودان يدخل مرحلة جديدة في أزمته الممتدة، حيث يعكس تقدم الجيش السوداني في الخرطوم وأم درمان استراتيجية تهدف إلى فرض واقع ميداني جديد قبل أي تسويات سياسية محتملة. فمع استعادة مقار أمنية ومؤسسات مالية رئيسية، مثل بنك السودان المركزي ومقار الاتصالات والبنوك الكبرى، يصبح الجيش أكثر تحكمًا في البنية التحتية الاقتصادية للدولة، مما يضعف قدرة ميليشيا الدعم السريع على تمويل عملياتها والاستمرار في القتال بنفس الوتيرة.

على المستوى العسكري، فإن استعادة القصر الجمهوري والمناطق الاستراتيجية في وسط الخرطوم تُعد ضربة قوية لمعنويات الدعم السريع، حيث يفقد المتمردون مواقع رمزية كانت توفر لهم نفوذًا داخل العاصمة. كما أن العمليات المتسارعة لتطهير الأحياء في أم درمان تُشير إلى أن الجيش يسعى لتأمين أطراف الخرطوم الكبرى، مما يحد من قدرة الميليشيا على تنفيذ هجمات مضادة.

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