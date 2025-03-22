سفير تونس بالقاهرة يكشف مفاجأة صادمة عن حجم التبادل التجاري بين البلدين

قال محمد بن يوسف، السفير التونسي في القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية: إن العلاقات بين مصر وتونس تعيش أبهى مظاهرها، فلا تنقطع الاتصالات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس قيس سعيد، وآخرها اتصال الرئيس قيس سعيد لتهنئة الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان وهي ذكرى عزيزة على جميع الدول العربية.

تهنئة السيسي قيس سعيد بفوزه بالانتخابات الرئاسية

وأضاف، أن الرئيس السيسي هنأ الرئيس قيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأصر أن يكون اتصالًا هاتفيًا بشكل مباشر وشخصي وهو ما يدل على عمق العلاقات بين القيادتين والروابط القوية التي تجمعهما، والحقيقة أن الاتصالات بين كبار المسؤولين والزيارات بين الجانبين لا تنقطع، وآخرها مشاركة تونس في القمة العربية.

زيارة وزير الكهرباء لتونس

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز، بقناة "الحدث اليوم، أنهم يسعون لتنظيم زيارة لوزير الخارجية بدر عبدالعاطي إلى تونس، منوهًا عن أنه هناك دعوة لوزير الكهرباء قريبا، ودعوة لوزير الصحة للمشاركة في مؤتمر بتونس باعتباره ضيف شرف، إضافة إلى أنه في شهر أبريل ستكون هناك اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة برئاسة وزير الاستثمار حسن الخطيب.

مفاجأة صادمة عن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس

وأكد أن العلاقات المتميزة بين مصر وتونس لم تنعكس على مستوى التبادل التجاري، والذي لا يزال يتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار، واللجنة التجارية تعمل على بحث العراقيل أمام انسياب العلاقات التجارية والاستثمارية.

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