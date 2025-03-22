السبت 22 مارس 2025
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محافظة الجيزة توزع 35 طنًا من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أعلنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي عن توزيع 35 طنًا من السلع الغذائية الأساسية على الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لجهود الحكومة في توفير الدعم اللازم للأسر الفقيرة والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم، مشددًا على حرص المحافظة على تقديم المساعدات بشكل دوري بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توزيع السلع التموينية على المراكز والأحياء

وأوضح محافظ الجيزة أن السلع التي تم توزيعها تشمل مواد غذائية أساسية مثل الأرز والسكر والمكرونة، والتي تم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات الأسر اليومية، وقد تم تحديد آلية توزيع دقيقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم للمستفيدين في المناطق الأكثر احتياجًا، لا سيما الأحياء الشعبية والقرى النائية.

وأشار إمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، إلى أنه تم توزيع السلع كالتالي:

2250 كجم من الأرز والسكر والمكرونة على الأسر في مراكز ومدن أطفيح، منشأة القناطر، والعياط.

1750 كجم من السلع الغذائية على أحياء جنوب الجيزة، العمرانية، بولاق الدكرور، الهرم، الوراق، وشمال الجيزة، بالإضافة إلى مراكز أبو النمرس، البدرشين، أوسيم، كرداسة، الصف، والواحات.

1250 كجم على مناطق حي الدقي، مدينة الحوامدية، ومدينة 6 أكتوبر.

1000 كجم في حي العجوزة.

750 كجم في مدينة الشيخ زايد.


دعم مستمر للأسر الأولى بالرعاية

وأكد محافظ الجيزة أن محافظة الجيزة مستمرة في تقديم الدعم السلعي للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك مع كافة الجهات لضمان تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين. كما حث المواطنين المستفيدين على التفاعل مع برامج الدعم المختلفة التي تقدمها المحافظة لتحسين ظروفهم المعيشية.

يأتي هذا ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

 

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