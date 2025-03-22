ختام المرحلة السابعة لبطولة الجمهورية للفروسية

الفروسية، تختتم اليوم السبت الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٥ فعاليات المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية التى يستضيفها نادى الحرس الجمهورى بمشاركة 94 حصانا تحت رعاية الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر.

بطولة الجمهورية للفروسية

وانطلقت المرحلة السابعة ببطولة الجمهورية للفروسية يوم الخميس الماضى في جو جميل بين المتنافسين وجميع المشاركين في المرحلة السابعة للبطولة التى شهدت إقبال مميز من جميع المتسابقين والجمهور على مدار الأيام الأخيرة.

ومن جانبه قال العميد أحمد سمير عن الحلقة السابعة من بطولة الجمهورية، إن استضافة نادى الحرس الجمهورى منح البطولة القوة من خلال مشاركة 94 حصانا على ارتفاعين: ارتفاع الدرجة الخامسة وارتفاع الدرجة السادسة.

ومن جانبه أكد محمد عبد المنعم رئيس نادي نوبلس للفروسية بأن فعاليات المرحلة السابعة من بطولة الجمهورية للفروسية شهدت نجاحا وقوة كبيرة هذا الموسم بعد التنظيم المتميز لنادي الحرس الجمهوري وبمشاركة 94 حصانا، تنافسوا على السباق في الموانع.

وأضاف رئيس نادي نوبلس للفروسية بأن شدة المنافسة زادت من قيمة البطولة وقيمتها، بعد ارتفاعها الدرجتين الخامسة والسادسة تحت رعاية الاتحاد المصري للفروسية الأمر الذي خلق نوعا من المنافسة الشريفة بين المتسابقين.

وأشاد محمد عبدالمنعم بالدور الذي لعبه نادي الحرس الجمهوري وكل قياداته في إخراج البطولة بهذا الشكل المتميز، مشيدا بالدور الذي لعبه جميع المسئولين وعلى رأسهم العميد أحمد سمير في نجاح البطولة وقوتها هذا العام.

وأتم عبدالمنعم حديثه بأنه يريد انتشار لعبة الفروسية في كل ربوع المحروسة، لأنها من الرياضات الممتعة التى تزيد الأشخاص قوة وذكاء على المستوى الفنى والتكتيكي داخل أرض المنافسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.