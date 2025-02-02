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رياضة

انطلاق بطولة الفروسية لذوي الهمم في نادي الحرس الجمهوري (صور)

انطلاق بطولة الجمهورية
انطلاق بطولة الجمهورية للفروسية لقادرون باختلاف

انطلقت اليوم الأحد فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية لقادرون باختلاف بالتعاون مع نادي نوبلس للفروسية والاتحاد المصري للإعاقة الذهنية.  

وأقيمت البطولة على ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري مشاركة ٣٠ مشارك من ذوي الهمم على مستوى محافظات الجمهورية. 

وحضر البطولة عددا من الشخصيات العامة والرياضية.


وأشادت المهندسة أمل مُبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم ودمج ذوي الهمم في المجتمع، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 2014.

وأضافت رئيس الاتحاد الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية: "مصر حققت العديد من الإنجازات لصالح ذوي الإعاقة، أبرزها إصدار قانون رقم 10 لعام 2018، الذي يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وأبطالنا من ذوي الهمم الورد اللي فتح في جناين مصر ".

وأعرب محمد عبد المنعم رئيس نادي نوبلس للفروسية، عن سعادته بتنظيم البطولة، مشيرا إلى أن إقامة البطولة علي ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري هي خطوة جديدة نحو تعزيز دور الرياضة وحياة  اللاعبين من ذوي الهمم وتساعدهم وتمكنهم من الوصول إلى أعلى مستويات التميز والإنجاز. 

وأضاف عبد المنعم: "نحن فخورون بتنظيم البطولة علي ملاعب الحرس الجمهوري لما يوفره من  بيئة مثالية لتنظيم مثل هذه المسابقات، التي  تساهم في رفع الوعي المجتمعي بقدرات اللاعبين من ذوي الهمم  وتدعمهم لتحقيق إنجازات عالمية،نطمح في المستقبل إلى توسيع نطاق هذه الفعاليات لتشمل رياضات متعددة، وفتح المجال أمام المزيد من الأبطال ليظهروا في أفضل صورة لهم.

وأشاد أيضا بدور الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر نحو تطوير رياضة الفروسية في مصر.

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