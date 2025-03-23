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دعاء الرزق والبركة في اليوم 24 من رمضان 2052

دعاء الرزق والبركة
دعاء الرزق والبركة فيه في العشر الأواخر من رمضان

 الدعاء بالرزق والبركة فيه من الأدعية التي يحرص الكثيرون على ترديدها في هذه الليالي المباركة العشر الأواخر من رمضان،  خاصة وأن العشر الأواخر من رمضان فضلت هذه العشر على سائر أيام العام بوقوع ليلة القدر ضمن زمانها المبارك؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَحَرَّوْا ليلةَ القدرِ في العشر الأواخر مِن رمضان»،  وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الرزق والبركة في اليوم 24 من رمضان 2052 (العشر الأواخر)

 

‫دعاء الرزق‬‎
دعاء الرزق  والبركة فيه في العشر الأواخر من رمضان

 

فضل العشر الأواخر من رمضان

أوضحت دار الإفتاء في وقت سابق فضل  العشر الأواخر من رمضان مؤكدًا على أن العبادة في العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله من غيرها؛ فالله يختصها بالعناية والاهتمام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحينها وينتظرها ليتقرب فيها إلى الله أكثر ويكثر فيها الذكر والطاعة والعبادة.


العشر الأواخر من رمضان هي أيام وليال مباركة لها خصائص كثيرة، وتُعد نفحة ربانية ونقطة انطلاق يجب علينا أن ننتهزها ونعمل العمل الصالح ظاهرًا وباطنًا لعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس في هذه الأيام.

وينبغي أن يزيد المسلم من إحسانه في الثلث الأخير من هذا الشهر المبارك، ويجتهد لاستدراك ما فاته؛ فقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

 

 

 

دعاء الرزق  والبركة فيه في العشر الأواخر من رمضان

 

"اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه".

كما يُستحب ترديد: "اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك".

وفي هذه الليلة العظيمة، نسأل الله أن يمنّ علينا وعليكم برزق واسع حلال، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعلنا من عتقائه من النار.

في الليالي الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يتطلع المسلمون إلى ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن، والتي هي خير من ألف شهر. 

يُستحب في هذه الليالي الإكثار من الدعاء والابتهال إلى الله تعالى، طلبًا للرزق الواسع والبركة في الدنيا والآخرة.

 

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه. 

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين. 

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين. 

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

 

 

‫دعاء في يوم الجمعة قصير للبركة في الرزق - موضوع‬‎
دعاء الرزق  والبركة فيه في العشر الأواخر من رمضان

 

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اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين.

 اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين. 

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا. 

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-. فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء.

 أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك.

 أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم.

ويُستحب للمسلم في هذه الليالي المباركة أن يكثر من الدعاء والذكر، وأن يتحرى ليلة القدر، سائلًا الله تعالى من فضله ورحمته، وأن يرزقه رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه.

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رمضان 2025 دعاء الرزق والبركة فيه فضل العشر الأواخر من رمضان دار الإفتاء دعاء الرزق والبركة فيه في العشر الأواخر من رمضان

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