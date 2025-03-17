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هل نزول نقطة من دم الحيض قبل المغرب بدقائق يفسد الصوم؟، أمينة الفتوى تجيب"فيديو"

أحكام الصيام، فيتو
أحكام الصيام، فيتو

أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم صيام المرأة التي ترى دم الحيض وقت أذان المغرب يعتمد على التوقيت الدقيق لنزوله، فإذا نزل الدم قبل الأذان ولو بلحظة، فصيامها غير صحيح وعليها قضاء هذا اليوم، أما إذا نزل بعد الأذان، ولو بدقيقة واحدة، فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.  

هل نزول نقطة من دم الحيض قبل أذان المغرب بدقائق يفسد الصيام؟

وأضافت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه في حالة الشك وعدم التأكد من وقت نزول الدم، فإن الأصل أن يُنسب الحدث إلى أقرب وقت، وبذلك يُحكم بأن الصيام صحيح ما لم تتيقن من نزول الدم قبل المغرب.  

وأشارت إلى  وجود علامتين أساسيتين تدلان على الطهر، وهما الجفاف التام حيث لا ترى المرأة أي أثر للدم، وكذلك نزول القَصَّة البيضاء وهو سائل أبيض صافي خالٍ من الشوائب.  

وأكدت أنه إذا تأخرت القَصَّة البيضاء، واستمر نزول إفرازات بنية، فإن هذه الإفرازات تُعتبر تابعة للحيض وفقًا لما قرره الفقهاء، وبالتالي لا تُعد المرأة طاهرة حتى تتأكد من انقطاعها تمامًا.

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دار الإفتاء صيام المرأة وقت أذان المغرب حكم صيام المرأة التي ترى دم الحيض

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