السبت 22 مارس 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن: 7.8 مليار جنيه سنويًا لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف مستفيدة

المرأة المصرية والأم
المرأة المصرية والأم المثالية،فيتو

قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة  تقدم دعمًا نقديًا سنويًا يصل إلى 18 مليار جنيه، منهم 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف مستفيدة، ونحو 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف مستفيدة.

 

وقالت إن الحكومة نجحت في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد في البرلمان، والذي بصدوره سنشهد تحول الدعم النقدي من برنامج إلى حق تشريعي ينظمه القانون بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تعمل بمعزل عن الوزارات والهيئات المعنية بالحماية الاجتماعية، بل نعمل على تعزيز الشراكات لاتباع سياسة موحدة ونهج متكامل من الحماية الاجتماعية، إلى التمكين والإنتاج على مستوى الدولة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية وتضع وزارة التضامن الاجتماعي على أولوياتها تعزيز سياسة التمكين الاقتصادي، ونجحنا في تمويل أكثر من مليون سيدة لإقامة مشروعات بتكلفة تصل إلى أربعة مليارات جنيه.

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية مؤكدة أنه الاحتفالية تعكس حرص الرئيس على لقاء المرأة المصرية.

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