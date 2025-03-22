السبت 22 مارس 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، اجتماع مجلس  إدارة الهلال الأحمر  المصري.

 وذلك بحضور الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة السابق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، ولفيف من قيادات الهلال الأحمر المصري، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري.

 وشهد الاجتماع مناقشة الجهود من أجل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في تلك الأزمة الإنسانية التي يمرون بها منذ اندلاع تلك الأزمة وحتي الآن، حيث تطرق الاجتماع إلى جهود الاستجابة من شهر يناير وحتى تاريخه، حيث تتصدر مصر النصيب الأكبر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.

واستعرض الاجتماع الخدمات المقدمة للمصابين ومرافقيهم خلال تلك الفترة من كشف طبي وصرف أدوية وحقائب النظافة الشخصية، وتقديم الدعم النفسي والتوعية الصحية وإعادة الروابط الأسرية، فضلا عن توفير مستلزمات الأطفال وسلات المواد الغذائية.

كما تم التطرق إلى نتائج زيارة  "كيت فوربس" رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إلى مصر ولقائها  بالمسؤولين في الدولة وتفقد مقر المركز العام للهلال الأحمر المصري،حيث أشادت بجهود الهلال الأحمر المصري في الاستجابة للأزمات الإنسانية وعلى رأسها أزمة غزة، مؤكدة أهمية استمرار دعم الهلال الأحمر المصري في أداء دوره الإنساني كجهاز مساند للسلطات المصرية محليا تجاه المجتمع المصرى واقليميا نحو دول الجوار، فضلا عن أهمية دعم جهود المتطوعين والعمل التطوعى.

وناقش الاجتماع كذلك جهود الهلال الأحمر المصري في الاستجابة لأزمة السودان، فضلا عن تنظيم القوافل الإغاثية والتنموية الشاملة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، حيث نفذ الهلال الأحمر المصري خلال شهري يناير وفبراير ٩٤ قافلة فى ٢٢ محافظة مصرية، واستجابت فرق الاستجابة لأكثر من ١٨٥ حدث طارئ وفاعلية قدمت خلالهاخدمات الإسعافات الأولية والطبية لعدد ١٢٥٥ مصابا.

وعقب نهاية الاجتماع حرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء السيدات العاملات في المقر الرئيسي للهلال الأحمر المصري، مقدمة لهن التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، مشيدة بدورهن وما يقدمه الهلال الأحمر المصري وكوادره المختلفة ومراكزه اللوجيستية، والذي ينال احترام وتقدير دول العالم أجمع.

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