العشر الأواخر من رمضان ، أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، ومن أعظم هذه المواسم العشر الأواخر من رمضان، حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وفي العشر الأواخر من رمضان 2025 نستعرض معكم 10 أدعية لتيسير الأمور في اليوم 23 من رمضان 2025 (العشر الأواخر)

أفضل 10 أدعية في العشر الأواخر من رمضان 2025 لتيسير الأمور

فضل العشر الأواخر من رمضان



العشر الأواخر من رمضان هي أيام وليال مباركة لها خصائص كثيرة، وتُعد نفحة ربانية ونقطة انطلاق يجب علينا أن ننتهزها ونعمل العمل الصالح ظاهرًا وباطنًا لعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس في هذه الأيام.

وينبغي أن يزيد المسلم من إحسانه في الثلث الأخير من هذا الشهر المبارك، ويجتهد لاستدراك ما فاته؛ فقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

سبب أفضلية العشر الآواخر من رمضان

فضلت هذه العشر على سائر أيام العام بوقوع ليلة القدر ضمن زمانها المبارك؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَحَرَّوْا ليلةَ القدرِ في العشر الأواخر مِن رمضان»، وهى ليلةٌ ساطعةُ البدر، جليلةُ القدر، عظيمةُ الأجر، يعدل ثوابُها ما يزيد على ثلاثةٍ وثمانين عامًا، لذا حذَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الغفلة عن تحريها، منبهًا على عِظَمِ خسارة من لم يغتنم الفضل فيها؛ فعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: دخل رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ هذا الشهرَ قد حَضَرَكُم، وفيه ليلةٌ خيرٌ مِن ألفِ شهرٍ، مَن حُرِمَها فقد حُرِمَ الخير كله، ولا يُحرَمُ خيرَها إلا محرومٌ».

أفضل 10 أدعية في العشر الأواخر من رمضان لتيسير الأمور

1- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني، اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر القلوب المنكسرة، ويا رحيمًا بعباده، اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، ويسّر لي أمري كله.

2- اللهم إني أسألك تيسيرًا في كل أمر، وراحةً في كل لحظة، وسعادةً تملأ قلبي، اللهم إن كنت قد كتبت لي في هذه الليلة المباركة أن أمر بضيق أو هم، فابعِده عني، وإن كنت قد كتبت لي رزقًا فبارك لي فيه، وزدني من فضلك.

3- يا الله، يا من تقول للشيء كن فيكون، يا من تجبر القلوب، وتُذهب الأحزان، وتفتح الأبواب المغلقة، اجعل لي من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، وارزقني حُسن التوكل عليك، اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

4- اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم لا تجعلني أخرج من رمضان إلا وقد غفرت لي ذنوبي، وكتبتني من عبادك المقبولين، اللهم ارزقني توبةً نصوحًا، واغفر لي ولوالدي، وأصلح لي ذريتي، وبارك لي في رزقي وصحتي.

5- اللهم اجعل لي من كل همٍ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فباركه لي.

6 - «رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلًا، يا أرحم الراحمي».

7- «اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اقضي حاجتي ونفس كربتي وما نزل بي من حيرتي (ثم يسمي الحاجة) وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا».

8- «اللهم أنت ثقتي في كل كربة، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل عنه القريب والبعيد، ويشمت به العدو، وتعييني فيه الامور أنزلته بك وشكوته إليك راغبا فيه عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة فلك الحمد كثيرا، ولك المن فاضلا».

9- «اللهم افتح علي فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا» اللهمّ نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطرّ أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون».

10-- «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال، اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق».

أفضل 10 أدعية في العشر الأواخر من رمضان 2025 لتيسير الأمور

الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان

تعد العشر الأواخر من رمضان فرصة لكل مسلم للتقرب إلى الله وطلب العفو والمغفرة والعتق من النار، كما أنها فرصة لإجابة الدعاء. ومن أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان:



أولا: الاعتكاف، فعن عائشة -رضي الله عنها-: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده). وكان النبي، صلى الله عليه وسلم يداوم على الاعتكاف في هذه الليالي حتى توفى. والاعتكاف هو التفرغ الكامل للعبادة وتزكية للنفس عن الانشغال بغير الطاعات والعبادات أي بالأمور الدنيوية.

ثانيا: التهجد، كثرة التهجد وإحياء الليل كله بما تيسر من صلاة وذكر وقراءة قرآن وتسبيح ودعاء واستغفار. ثم أن قيام الليل وقراءة القرآن الكريم، حيث يتميز قيام الليل بفضله العظيم وخاصةً في العشر الأواخر من شهر رمضان، وقد كان النبي، صلّى الله عليه وسلّم يحث الصحابة على قيام الليل لما له من فضل عظيم في زيادة الحسنات ومغفرة الذنوب والمعاصي ورفع الدرجات وتطهير القلوب ونيل منزلة عظيمة في الدنيا والآخرة. كما يعد شهر رمضان هو أكثر شهر يستحب فيه الإكثار من تلاوة القرآن، وذلك لما له من أهمية كبيرة في مضاعفة الثواب والأجر. عن ابن مسعود، رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مَنْ قَرَأ حَرْفًا مِنْ كِتاب الله فَلَهُ حَسَنَة، والحَسَنَة بِعَشْرِ أمْثَالِها، لا أقول: ألم حَرفٌ، ولكن: ألِفٌ حَرْفٌ، ولاَمٌ حَرْفٌ، ومِيمٌ حَرْفٌ)، وبذلك تتضاعف وتزيد الحسنات عند تلاوة القرآن في شهر رمضان الكريم ولا سيما في الليالي العشر المباركة.



ثالثا: الدعاء، ومن أهم العبادات في العشر الأواخر من رمضان هو عبادة الدعاء. فالدعاء يُمكن أن يُغير القدر خاصةً عند الإلحاح في الطلب والدعاء بيقين بأن الله تعالى سيستجيب في الوقت الذي يراه مناسبًا.



ويستحب لمن أدرك هذه الليالي أن يكثر من قوله: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني).

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