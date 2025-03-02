بعد تحديد قيمة زكاة الفطر.. تعرف على الفرق بين الفدية والكفارة في الصيام.. وهذه الحالات يلزم فيها القضاء

حدَّد الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.

قيمة زكاة الفطر

وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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كما أوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

مفتي الجمهورية: يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا ويجوز إخراج القيمة

وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

كما أوضحت دار الإفتاء أسس تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام، حيث حدَّد الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.



كيفية حساب قيمة زكاة الفطر

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:" حسبناها على القمح اللي هو نوع من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر.بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين بيتعمل منه العيش اللي هو وجبة أساسية وكمان بيدخل في أطعمة كثيرة جدًا".

وقالت:" طيب سعر أردب القمح كام؟ دلوقتي سعره ٢٠٠٠ جنيه مصري من أحسن الأنواع.. وأردب القمح فيه ١٥٠ كيلو… يبقى سعر الكيلو كام ١٣.٣٣ ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا.. طيب والزكاة أد إيه في القمح (٢.٠٤ كيلو).. يبقى نضرب ٢.٠٤ كيلو * ١٣.٣٣..يطلع الناتج ٢٧.١٩ جنيه مصري".

قيمة زكاة الفطر

وأضافت:" دار الإفتاء قالت إنه ٣٥ جنيه يعني زودت كمان عن الحد الأدنى بشويه.. و٣٥ جنيه الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من ٣٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك)… طيب أنا شايف إن ٣٥ جنيه قليل مش هتعمل حاجه.. يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن ٣٥ جنيه ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر".

واختتمت دار الإفتاء:" كمان تقدر تطلعها فلوس لا تشتر بها شيء.. لأن بعض الناس مفكره إن ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا.. لأ طلعها فلوس وربنا يتقبل منك.. كمان يجوز إخراجها من أول رمضان لحد قبل صلاة العيد".

الفرق بين الفدية والكفارة والقضاء

وفي وقت سابق أوضحت دار الإفتاء الفرق بين الفدية والكفارة والقضاء، والمعنى الشرعي لها والحالات التي تجب عندها كل منها، وذلك على النحو التالي:

الفدية: تكون لعذر يجيز الفطر أو يمنع من الصيام.

الكفارة: تكون لمن ارتكب محظورًا من محظورات الصيام.

القضاء: هو صيام يوم بدلًا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان.

وبينت لجنة الفتوى، في بيان عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، التفاصيل كالآتي:

أولا: حالات الفدية:

- الإفطار بسبب المرض الذي لا يرجى شفاؤه "الفدية" وهي إطعام مسكين عن كل يوم على حسب المقدرة.

ثانيا: حالات الكفارة:

- جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان على الزوجين "قضاء" يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع، والزوج عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

ثالثا: حالات القضاء:

- الإفطار بسبب المرض الذي يرجى شفاؤه "القضاء" ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض.

- الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر "القضاء" ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.

- الإفطار بسبب الحمل "القضاء" ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل.

- الإفطار بسب الرضاعة "القضاء" ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت قادرة على الصيام بعد الفطام.

- الإفطار بسبب الحيض أو النفاس "قضاء" الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر ولا تجزئ الفدية عن القضاء.

- الأكل أو الشرب متعمدًا فى نهار رمضان دون عذر "التوبة" عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى و"قضاء" هذا اليوم من غير كفارة.



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