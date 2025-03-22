مديرية الزراعة بالجيزة: القرنبيط المطبوخ أقل تسببًا في الانتفاخ من النيء

أكدت مديرية الزراعة بالجيزة أن تناول القرنبيط المطبوخ يعد خيارًا أفضل من القرنبيط النيء فيما يتعلق بصحة الجهاز الهضمي.

وأوضحت المديرية أن طهي القرنبيط يساعد على تقليل بعض المركبات التي قد تسبب الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص.

وأضافت مديرية زراعة الجيزة أن القرنبيط من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين C والألياف الغذائية، التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي، إلا أن تناوله نيئًا قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة لدى من يعانون من القولون العصبي أو مشاكل في الهضم.

وأشارت المديرية إلى أن طهي القرنبيط بالبخار أو السلق يُعد من أفضل الطرق للحفاظ على قيمته الغذائية وتقليل احتمالية التسبب في الانتفاخ. كما نصحت بمراعاة تناول كميات معتدلة لتجنب أي آثار جانبية.

يُذكر أن القرنبيط ينتمي إلى عائلة الخضروات الصليبية، التي تشمل أيضًا البروكلي والكرنب، وهي معروفة بفوائدها الصحية العديدة، بما في ذلك دعم صحة القلب وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

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