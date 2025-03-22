السبت 22 مارس 2025
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خارج الحدود

النص الكامل لبيان ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الأسرى

جانب من العدوان الإسرائيلي
جانب من العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

 صدر بيان مشترك نيابة عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تم توزيعه إعلاميا اليوم السبت، يدعو للعودة فورا إلى  وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، ويطالب إسرائيل باستئناف الخدمات الإنسانية.

وذكر البيان “أن استئناف الضربات الجوية في غزة  يعتبر تراجعا جذريا للوراء بالنسبة لأهالي غزة، والرهائن، وعائلاتهم، والمنطقة بأسرها. وقد راعنا سقوط ضحايا مدنيين، وندعو عاجلا للعودة إلى وقف إطلاق النار”.

وأضاف البيان: “ندعو جميع الأطراف لمعاودة الانخراط في المفاوضات لضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل ليصبح دائما. وذلك يجب أن يشمل إفراج حماس عن الرهائن الذين تحتجزهم بقسوة وترفض باستمرار الإفراج عنهم”.


وأشار: “لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين حق العيش بسلام وأمان. وندعو كل من لهم نفوذ على حماس استغلال نفوذهم لضمان عدم شن مزيد من الهجمات على إسرائيل. وموقفنا واضح بأن حماس يجب ألا يكون لها دور في إدارة غزة، وألا تشكل أي تهديد لإسرائيل بعد الآن”.


وأكد البيان أن “هذا الصراع لا يمكن تسويته بالسبل العسكرية. والعودة إلى القتال لن يؤدي سوى لمقتل مزيد من المدنيين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين. وإراقة مزيد من الدماء ليست في مصلحة أحد. ويجب على إسرائيل أن تحترم تماما القانون الدولي وتسمح بدخول المساعدات فورا. كما تجب حماية المدنيين وعدم قطع المعونات أو المساعدات الأساسية عنهم. كما نطالب إسرائيل باستئناف الخدمات الإنسانية، بما فيها الماء والكهرباء، وضمان توفير الرعاية الطبية والسماح بالإجلاء الطبي المؤقت تماشيا مع القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف البيان: “كذلك شعرنا بصدمة بالغة للقصف المميت لمبنى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في غزة، الذي تسبب في مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة وإصابة العديدين. وكان من بين الضحايا مواطنون أوروبيون. يجب حماية موظفي الأمم المتحدة ومبانيها، وألا تكون أبدا هدفا للهجمات”.

وأختتم البيان: “وقف إطلاق النار طويل الدائم هو السبيل الوحيد الموثوق تجاه إحلال سلام مستدام، وحل الدولتين، وإعادة إعمار غزة”.

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