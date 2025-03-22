العدوان على غزة، طائرات الاحتلال تستهدف مواقع شرق مخيم جباليا

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عدة مواقع شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

إسرائيل تعترض 3 صواريخ قادمة من لبنان وكاتس يهدد باستهداف بيروت

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن إسرائيل اعترضت 3 صواريخ قادمة من لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أدى إلى انخفاض نسبي في العنف بين الجانبين.

حمل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها، وذلك عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض 3 صواريخ أطلقت من لبنان.



وقال كاتس "لن نسمح بحقيقة تكرار إطلاق النار من لبنان على البلدات الإسرائيلية في الجليل، لقد وعدنا بتوفير الأمن لبلدات الجليل وهذا ما سيحدث بالضبط".

وتابع كاتس: "المطلة مقابل بيروت والحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها، وقد أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد على مصادر الإطلاق من لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم السبت، رصد 3 صواريخ أطلقت من لبنان، مؤكدا أن منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضتها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم بالمدفعية بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، ردا على القصف على المطلة".

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