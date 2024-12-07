خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

نفي الخبير العسكري الروسي قسطنطين سيفكوف ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الغربية من أن صاروخ "أوريشنيك" لم يكن لديه رأس حربي عند توجيه ضربة إلى مصنع "يوجماش" الأوكراني.

وقال إنه عادة ما تتكون الصواريخ الباليستية متوسطة المدى من مرحلتين ورأس حربي.

إيصال الصاروخ إلى خارج الطبقات الكثيفة لغلاف الأرض

وتقوم المرحلة الأولى بإيصال الصاروخ إلى خارج الطبقات الكثيفة لغلاف الأرض الجوي، أما المرحلة الثانية فتقوم بتحريك الصاروخ بسرعة معينة.

ثم يستمر الرأس الحربي، حسب الخبير، في التحليق ذاتيا، ومتانته الميكانيكية عالية جدا لأنه يتعين عليه دخول الغلاف الجوي للأرض بسرعة هائلة.

وقال الخبير:" في هذه اللحظة بالذات تتشكل حول الرأس سحابة أيونية ، وكان يمكن رؤية لمعان تلك السحابة في فيديو ضربة صاروخ "أوريشنيك" الموجهة إلى مصنع "يوجماش" العسكري في مدينة دنيبر الأوكرانية.

وأشار سيفكوف قائلا:" لولا الرأس الحربي لاحترق الصاروخ في الغلاف الجوي دون أن يوجه أي ضربة إلى الهدف".

يذكر أن الجيش الروسي وجه يوم 21 نوفمبر الماضي ضربة باستخدام صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي متوسط المدى إلى مصنع "يوجماش" العسكري في مدينة دنيبر الأوكرانية.

الضربة الصاروخية غير النووية وجهت إلى أوكرانيا ردا على استخدامها للصواريخ الأمريكية

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تلك الضربة الصاروخية غير النووية وجهت إلى أوكرانيا ردا على استخدامها للصواريخ الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى ضد الأهداف الواقعة في روسيا. وأوضح أن صاروخ "أوريشنيك" يهاجم أهدافه بسرعة تزيد عن 10 ماخ (ما يعادل 2–3 كيلومتر في الثانية).

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