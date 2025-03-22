السبت 22 مارس 2025
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الكرة الطائرة، موعد قمة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني، مواجهة قوية اليوم السبت، أمام نظيره الزمالك الذي يقوده فنيا أحمد فتحي، في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024 /2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في العاشرة والنصف مساءً، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك مباشرة عبر البث المباشر لمنصات قناة أون سبورت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة كأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي، فيما وصل الزمالك على حسب دلفي.

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب الدوري الممتاز سيدات بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (2-0)، في سلسلة مباريات الدور النهائي.

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