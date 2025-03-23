الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع. 

 

مؤشر البورصة الرئيسي 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6%  عند مستوى 31867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71%  عند مستوى 39841 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.87%  عند مستوى 14055 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.72%  عند مستوى 8987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 12430 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58%  عند مستوى 3388 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

مؤشر البورصة الرئيسي 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 31677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 39563 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 8922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12338 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3368 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأربعاء 19 مارس 2025، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31348 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 39150 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13790 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 8880 نقطة، وانخفض  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12281 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة.

تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 31608 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39534 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13902 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 8964 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12397 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3386 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة إيجي إكس 100 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس 30

مواد متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار.. ارتفاع معظم مؤشرات البورصة واستقرار رأس المال السوقي.. وانخفاض أسعار الخضراوات والأسماك بسوق العبور

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الدواجن والسمن البلدي، البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم، MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تداولات نوفمبر 2024

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال 90 دقيقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات ضم زيزو

أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

تطورات أزمة تجديد أكرم توفيق مع الأهلي

الأهلي يخوض مواجهة طلائع الجيش بفريق 2005 في كأس عاصمة مصر

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

الأمن يكشف حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى منشأة ناصر

أخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

أسعار الذهب اليوم الأحد 23 مارس 2025 بالصاغة

منوعات

المزيد

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض يفوق التقديرات الحالية بكثير

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة نقيوس وإفشال مخطط البيزنطيين في استرداد مصر

هل نشر الأدعية والآيات عبر مواقع التواصل يعد من الحسنات الجارية؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بسداد الديون وزوال الهم والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية