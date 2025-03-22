ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 6 ملايين جنيه بالعامرية والفتح

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 6 ملايين جنيه بالعامرية والفتح

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما أكثر من 27 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 6 ملايين جنيه بالعامرية والفتح

وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزتهما 7 كيلو جرامات لمخدر الآيس"الشابو" - 3 كيلو جرامات لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 6 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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