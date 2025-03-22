ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 6 ملايين جنيه بالعامرية والفتح
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما أكثر من 27 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بـ 6 ملايين جنيه بالعامرية والفتح
وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزتهما 7 كيلو جرامات لمخدر الآيس"الشابو" - 3 كيلو جرامات لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 6 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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