ضبطت أجهزة وزارة الداخلية ، نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة 3 أشخاص بالقليوبية بقصد الاتجار.

ضبط ألعاب نارية بقيمة 8 ملايين جنيه فى الخصوص قبل ترويجها

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام 3 أشخاص بالإتجار فى الألعاب النارية.

ضبط ألعاب نارية بقيمة 8 ملايين جنيه فى الخصوص قبل ترويجها

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث، من ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وبحوزتهم (قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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