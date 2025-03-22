ضبط ألعاب نارية بقيمة 8 ملايين جنيه فى الخصوص
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية ، نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة 3 أشخاص بالقليوبية بقصد الاتجار.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام 3 أشخاص بالإتجار فى الألعاب النارية.
ضبط ألعاب نارية بقيمة 8 ملايين جنيه فى الخصوص قبل ترويجها
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث، من ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وبحوزتهم (قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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